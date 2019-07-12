شاب يتسلل إلى قصر الملكة إليزابيث الثانية أثناء نومها

تعرض قصر باكينغهام لخرقٍ أمنيٍّ خطير ليلة الأمس، وهو مقر إقامة ملكة انجلترا، إليزابيث الثانية، حيث كشفت تقارير عن تمكن شاب، يبلغ من العمر 22 عامًا، من التسلل عبر سياج يوجد في مقدمة المبنى العريق، وذلك في تمام الساعة الـ 2 صباح يوم الأربعاء، واستطاع الدخول بينما كانت الملكة نائمة على بعد بضعة أمتار منه!

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر قولها، إن الشرطة هرعت إلى المكان في غضون 4 دقائق وألقت القبض عليه، في الوقت الذي كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان مسلحًا أم لا، وهو ما تسبب في حدوث حالة من الذعر داخل القصر نتيجة لهذا الخرق الكبير.

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وأثيرت مخاوف من أن يكون هذا الشاب كان يحاول تقليد عملية التسلل التي سبق أن قام بها شخص يدعى "مايكل فاغان" إلى داخل غرفة نوم الملكة، قبل حوالي 37 عامًا.

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وقال مصدر ملكي: "تواجد هذا الشخص المتسلل في القصر بينما كانت الملكة نائمة في غرفة نومها، وظل طليقًا وعلى حريته لبضع دقائق، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه"، كما أكد مطلعون على بواطن الأمر في قصر باكينغهام، أنه سيتم إبلاغ الملكة بالواقعة، وذلك لأنها بالطبع مسألة مهمة لها، وهي تعرف بالضبط كل ما يحدث في القصر.

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