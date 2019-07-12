شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع.. طرق للقيام به لضمان فقدان الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسب نظام الصيام المتقطع شعبية فى السنوات الأخيرة فى فقدان الوزن، وقد وضعت العديد من الأساليب المختلفة للصيام المتقطع، ووفقًا لتقرير موقع "netdoctor" فإن الصيام المتقطع قد يشمل عدة طرق.



صيام متقطع





طرق للقيام بالصيام المتقطع1. الصيام لمدة 16 ساعة كل يوم

تلك الطريقة تتضمن الصيام يوميًا لمدة تتراوح بين 14 و16 ساعة، وحصر "الأكل" يوميًا على 8-10 ساعات، يمكنك تناول وجبتين أو 3 وجبات أو أكثر، يفضل أن تصوم النساء من 14 إلى 15 ساعة فقط، حيث أنهن يعملن بشكل أفضل مع صيام أقصر قليلاً.

بالنسبة للأشخاص الذين يتضورون جوعًا في الصباح ويرغبون في تناول وجبة الإفطار، قد يكون من الصعب التعود على ذلك في البداية.

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2. الصيام السريع لمدة يومين في الأسبوع

يُعرف أيضًا بالنظام الغذائي 5: 2 وهو يتناول الأكل عادة 5 أيام في الأسبوع. وفي الوقت نفسه فإنه يقيد السعرات الحرارية إلى 500-600 في أي يومين من الأسبوع، و يوصى أن يتناول الرجال 600 سعر حراري، والنساء 600 سعر حراري.

3. نظام صيام المقاتل

يتضمن هذا النظام الغذائي تناول كميات صغيرة من الخضراوات والفواكه النيئة خلال النهار، ثم تناول وجبة كبيرة للغاية في الليل لمدة 4 ساعات" في الليل، ويتضمن هذا النظام الغذائي شكلاً من أشكال الصوم المتقطع

4. تخطي وجبات الطعام

لا تتبع خطة الصوم المتقطعة المهيكلة لجمع بعض الفوائد، يمكن اتباع فيما وسيلة أخرى لتخطي وجبات الطعام من وقت لآخر، كلما كنت مشغولًا جدًا للطبخ والأكل، لأن الجسم مجهز جيدًا للتعامل مع فترات الجوع الطويلة.