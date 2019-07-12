الأمم المتحدة: الإمارات الأولى عالميا في منح مساعدات لليمن بـ2019

أعلنت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني الشقيق في عام 2019 من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

وأبرز تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019 المساعدات المقدمة لليمن بدايةً يناير/كانون الثاني إلى 2 يوليو/تموز 2019.

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وبلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 إلى يونيو/حزيران 2019 نحو 20.53 مليار درهم إماراتي (5.59 مليار دولار أمريكي).

واستحوذت المساعدات الإنسانية على 34% بقيمة قدرها 6.93 مليار درهم (1.89 مليار دولار أمريكي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

ونالت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار 66% من قيمة المساعدات بمبلغ 13.60 مليار درهم (3.70 مليار دولار أمريكي)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات.

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 49 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكل مظاهر الحياة في اليمن نحو المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.