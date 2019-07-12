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شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالكلام.. أحدث وسيلة لمدمنى الألعاب على التحرر من الشاشة 70% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على علاج جديد لمدمنى الألعاب يساعدهم على التحرر من النظر إلى الشاشات.
وأوضح الباحثون أن مدمنى ألعابFortnite أو Minecraft أو Candy Crush ، يمكن علاجهم بالكلام والذى يعطى نتائج تتخطى 70%.
وتمت إضافة ألعاب الكمبيوتر والإنترنت إلى دليل تشخيص الأطباء النفسيين، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضح الباحثون ان الاضطراب جديد ومثير للجدل بما فيه الكفاية حيث لا يزال علماء النفس والأطباء النفسيون ينتابهم الحيرة نحو أفضل طريقة لعلاجه.
ووجد الباحثون بقيادة الدكتور "يوهانس جوتنبرج" بجامعة ماينز أن أحدث وسيلة هى العلاج بالتحدث فقد يؤدي الأمر إلى خدعة 70% من الرجال المدمنين.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باختبار 143 رجلاً بمتوسط عمر 26 عامًا كانوا ذاهبين إلى عيادات إدمان العيادات الخارجية بين عامي 2012 و 2016 في ألمانيا والنمسا.وحقق جميع الرجال المؤهلات التشخيصية للإدمان على الإنترنت وكانوا ظاهريين بشكل خاص لمساعدتهم على التغلب على إدمان الألعاب.
تم تعيين حوالي نصف المرضى (72) في مجموعة العلاج المعرفي السلوكي ، حيث عولجوا لمدة 15 أسبوعًا في جلسات جماعية مع لاعبين آخرين ومعالج.
وأضاف الباحثون أن الدراسة توفر بصيصاً من الأمل في أنه حتى علاج التكلم على المدى القصير نسبياً يمكن أن يسحب الشبان من كهوف الكمبيوتر الخاصة بهم.
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