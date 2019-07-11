أضخم ماكينة لحفر الأنفاق بمشروع المترو في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ماكينة حفر عملاقة جديدة تُسلط عليها الأضواء في مصر بعد الماكينة الشهيرة التي حفرت أنفاق السويس الضخمة، لكن هذه المرة تخص حفر أنفاق المترو، وبحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رُفِع الستار عن ماكينة الحفر العميق للأنفاق الضخمة، الثلاثاء 9 يوليو، في احتفال رسمي نظمته وزارة النقل، معلنة بذلك استكمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يعد أضخم وأهم وسيلة نقل داخل العاصمة المصرية القاهرة.

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