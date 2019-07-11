ملكة جمال العراق 2017 تستنجد بـ"ترامب" لمنع إسقاط جنسيتها

كشفت ملكة جمال العراق 2017 سارة عيدان، أن حكومة بلادها تعمل على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة وإسرائيل إلى التدخل.

وكتبت عيدان في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية" عنها ومنع دخولها أراضي البلاد والعودة إليها بسبب تصريحاتها المتعلقة بإسرائيل.

وأضافت عيدان أن "العراق دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني.. أنا عاجزة عن الكلام"، كما قالت: "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها".

ودعت عيدان التي تحمل الجنسييتن العراقية أو الأميركية، الأمم المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحقيق في قرار بشأن سحب الجنسية و"وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أميركية عراقية".

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وأكدت في تغريدة أخرى: "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

وتفاعل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع تصريحات عيدان في "تويتر"، معبرا عن دعمه لها في تغريدة مفادها: "نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!".

ووجهت منظمة "يو إن ووتش" UNWatch الأميركية غير الحكومية طلبا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، ناشده إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على شهادتها في الأمم المتحدة"، وأثارت سارة عيدان الجدل بعد زيارتها إسرائيل لأكثر من مرة وإعلانها تأييد إقامة علاقات رسمية معها.

كانت عيدان ألقت خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

واعتبرت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي "ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية وإنما متجذرة في معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية"، ووصفت حركة "حماس" بـ" منظمة إرهابية".

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