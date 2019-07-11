فنان تشكيلي إثيوبي: نواجه تحديات كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت "العين الإخبارية" الفنان التشكيلي الإثيوبي الشاب "منالي فقرو"، الذي شارك بأعماله الفنية الجميلة في معرض الألفية بأديس أبابا. وقال "فقرو": إن الفن التشكيلي هو كل ما يؤخذ من الواقع الطبيعي؛ حيث تتم صياغته بطريقة جديدة، أي يتم تشكيله بشكل جديد ومختلف عما هو في الطبيعة؛ فلذلك يطلق عليه اسم (تشكيل)، حسب رؤية هذا الفنان الذي يقوم بأخذ أفكاره والمفردات التي يود تشكيلها من المحيط الذي يعيشه، ووفق نهجه الخاص؛ ولذا كان دائما يخرج من بيته الذي يقع بالقرب من أكبر سوق للمواشي في أديس أبابا، ليجد ألوانا وأفكارا، ويعبر من خلال فرشاته عن كيفية سير الحياة هناك.

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