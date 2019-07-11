لجنة التظلمات تنصف الأهلي في شكواه ضد اتحاد الكرة المصري

كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم المصري، عن قرار اللجنة بخصوص شكوى الأهلي التي تقدم بها في مطلع يونيو/حزيران الماضي، ضد اتحاد الكرة ورفضه استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وقال الشوربجي في تصريحات لمراسل "العين الرياضية" إن اللجنة عقدت جلستها، الخميس الماضي، وقضت بأحقية النادي الأهلي في جميع طلباته في الشكوى التي تقدم بها ضد قرارات مجلس إدارة الاتحاد، بشأن مواعيد المباريات الأخيرة من بطولة الدوري.

وأشارت اللجنة إلى أن بيان اتحاد الكرة الذي صدر بتاريخ 10 يونيو الماضي، والذي أكد أن الأهلي كان على حق في طلباته المشروعة، والتي كانت تهدف للصالح العام وتحقيق العدالة بين الجميع.

Advertisements

وأضاف "اللجنة قررت إلزام اتحاد الكرة بجميع ما جاء ببيانه، والذي كان بمثابة اعتراف صريح بأن موقف الأهلي صحيحاً، هذا وثبت للجنة من مراجعة الأوراق والجداول الصادرة عن اتحاد الكرة أنه لم يراعِ الالتزامات المحلية والأفريقية والدولية عند قيامه بإعداد هذه الجداول، مما أدى إلى حدوث أزمات وخلافات بين الأندية لغياب العدالة في القرارات، الأمر الذي ترتب عليه أحقية النادي الأهلي في شكواه".

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا بد أن يلتزم بوضع جدول ثابت لكل بطولة محلية قبل البدء فيها يراعى فيه جميع الارتباطات على الصعيد المحلي والقاري، وعدم إجراء أي تعديلات عليه إلا في الحالات القهرية.

وشدد على أن الاتحاد لا بد عليه أن يسعى نحو فتح باب القيد للاعبين ببطولات الأندية الأفريقية في تاريخ لاحق على انتهاء بطولة الدوري موسم 2019/2018 دون سداد غرامة، ومنح الأندية المصرية أحقية اللاعبين الذين سيتم قيدهم في كل مراحل البطولات الأفريقية.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، بسبب تأجيل مباريات الدوري المتبقية، إلى حين الانتهاء من بطولة كاس الأمم الأفريقية، وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراتان بمسابقة الدوري المصري للموسم الحالي أمام المقاولون العرب والأخرى في مواجهة الزمالك.