ميغان ماركل تعتبر الأمير هاري في بداية علاقتهما "فرصة ثمينة"

كشفت المذيعة التلفزيونيّة الانجليزيّة ليزي كاندي، تفاصيل مثيرة، عن حقيقة مشاعر ميغان ماركل، في بداية علاقتها بالأمير هاري، عام 2016، حيث تحدّثت ليزي، عن أنّ ميغان، راسلتها وقتها، واعترفت لها بأنّ هاري يعتبر بالنسبة لها "فرصة ثمينة".

وقالت ليزي، إنّها وبمجرّد سماعها عن قصّة ميغان وهاري الرومانسيّة، بادرت بمراسلة صديقتها، لسؤالها عن حقيقة الأمر؛ وما إنْ أخبرتها بأنّ هاري "فرصة ثمينة"، ردّت عليها ميغان بقولها، "نعم أعلم ذلك".

وأشارت ليزي، إلى أنّ ميغان كانت تبحث في ذلك الوقت عن صديق انجليزيّ الجنسيّة، في أعقاب انفصالها عن المنتج التلفزيونيّ، تريفور اينغلسون، الذي تزوّجته من 2011، حتى 2013.

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وكشفت ليزي في السياق ذاته، عن أنّها اقترحت على ميغان في غضون ذلك، إمكانيّة الارتباط بلاعب الكرة السّابق، أشلي كول، لكنّ ميغان لم ترحب بذلك الاقتراح، بعد علمها بماضي اللاعب مع طليقته شيريل.

وأضافت ليزي، أنّها لا تتّفق مع من يصفون ميغان، بأنّها "متسلّقة اجتماعيًا"، بل تنظر إليها بشكل ايجابيّ، لاسيما، وأنّها ظفرت بـ "فرصة القرن الثمينة".

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