الملا يُحذِّر من سلوكيات تضر بصحة الأم والجنين

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن الحمل أهم مرحلة في حياة كل سيدة، وقد تكون فترة الحمل جنة يعيشها الجنين تؤدي إلى أن ينعم لاحقا بحالة صحية يعيشها الإنسان على امتداد عمره، وقد تسلك الحامل سلوكا سيئا يمكنها تفاديه لو أرادت، يؤدي إلى أن يعيش وليدها طول عمره مريضا حزينا بسبب سلوك أمه.

وحذر الدكتور أحمد عاصم الملا، من العوامل التي تؤثر على الحامل وسلامة الجنين، ويمكن للحامل أن تتجنب أخطاره للوصول إلى ولادة آمنة، ووضع مولود طبيعي ومنها، "التدخين حيث إن التدخين ليس فقط سيئ للحامل، لكنه سيئ للجنين أيضا، حيث إن التدخين أثناء الحمل يخفض كمية الأوكسجين التي تصل الجنين ما يهدد الحمل بالفشل، ويزيد من خطر النزيف، وغثيان الصباح، كما أن التدخين يؤدي إلى دخول مواد كيماوية قد يؤدى إلى مشاكل صحية تلحق بالجنين، منها ما يؤدي إلى انخفاض وزنه، وولادة مبكرة، وقد يعرض المولود الجديد للموت المفاجئ".

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وأكد الملا، ضرورة الحذر من تناول الأدوية أو نباتات عشبية أو شعبية أثناء فترة الحمل بدون إشراف طبي مباشر، لأن هذه المواد قد تتداخل مع تخلق الجنين، ويجب الحذر من الجرعات العالية اليومية من الفيتامينات والمعادن فيجب أن تكون مرحلة الحمل بالكامل تحت إشراف الطبيب.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا، إلى أن مراجعة الحامل الروتينية للمركز الصحي لمتابعة الحمل ووضع الحامل قبل الولادة مهمة للغاية للتعرف على وضع الجنين، وأخذ الاحتياطيات اللازمة عند الولادة، لتجنب ما يمكن تجنبه من مشاكل تتعلق بالجنين أو الولادة أو ما يمكن أن يلحق بالحامل من ضرر، والوصول إلى ولادة آمنة.

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