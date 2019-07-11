شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برازيلية: النظارات الشمسية قد تسبب تلف العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون برزيليون أن النظارات الشمسة يمكن أن تسبب تلف العين، بسبب تراكم البكتيريا عليها بشكل لا يمكن إصلاحه.

وووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل فى العين، وهذا الضرر التى تسببه لا يمكن إصلاحه لذلك يجب تغييرها كل عامين.

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وأشار الباحثون إلى أن التعرض لأشعة الشمس يختلف فى جميع أنحاء العالم، ولكن البلدان الاستوائية تحتوى على أعلى كميات من مستويات الأشعة فوق البنفسجية فى الصيف ولا تزال مرتفعة فى فصل الشتاء. وأكد الباحثون أن النظارات الشمسية التى لا توفر الحماية المناسبة يمكن أن تسبب تشويه رؤية العين وانتفاخها، ويمكن أن تؤدى أيضا إلى إعتام عدسة العين، مما يؤثر على الرؤية ونمو الأنسجة الوردية.

وأضافت البروفيسور ليليان فنتورا، من جامعة ساو باولو، أن النظارات الشمسية المغشوشة والمضروبة، على حد قولها، تسبب مشاكل عديدة منها العمى المؤقت وتلف القرنية.