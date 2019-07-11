شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى.. أكلات مهمة عشان صحة أسنانك وقوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معجون الأسنان والفرشاة من الأشياء الأساسية التى يجب أن نستخدمها يوميا للحفاظ على صحة الأسنان وقوتها، ولكن يجب أيضا أن نهتم بتناول الأطعمة التى تحتوى على كالسيوم وفيتامينات تعزز صحة الأسنان وقوتها.

وحسب ما ذكره موقع nano فإن أبرز الأطعمة التى تحافظ على صحة الأسنان هى:

1: الجبن، تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الأسنان وقوتها وتحمى اللثة من الالتهابات.

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2:الكرفس يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الأسنان وتحميها من الكسر أو التسوس.

3:الكمثرى، تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض كما انه يعمل على تحفيظ إنتاج اللعاب.

4:الخضراوات الورقية مثل الكمثرى والبروكلى والسبانخ ، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الأسنان واللثة.

5:المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الأسنان وحمايتها من التسوس والالتهاب.