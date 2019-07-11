كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - حرف الغين يشبه حرف العين ولا يختلف عنه سوى بالنقطة فوقه، ولذلك اتبعي الخطوات التالية في تعليمه للطفل: حرف الغين اطلبي من طفلك أن يرسم نصف دائرة صغيرة. ثم يرسم تحتها ومتصلاً بها نصف دائرة أكبر. هنا أخبريه أن النصف الأول هي الطفل. والنصف الأكبر هي الأم، ولذلك فلا يمكن أن تنفصلا عن بعضهما، واضربي مثلاً بك وبه. تأكدي أنه يرسم الاتجاهات لفتحة الحرف متشابهة. نضع نقطة فوق الدائرة الصغيرة لنميز الحرف عن حرف العين. علميه كتابة الحرف في أول الكلمة ومتصلاً بحرف آخر. أنطقيه مراراً، ودعي طفلك ينظر لطريقة نطقك، ويردد خلفك ومعك. اربطي بين حرف العين والغين بالكتابة بجوار بعضهما راجعي معه الحروف السابقة، ولا تنس طريقة التنقيط في تعليم كل حرف.

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