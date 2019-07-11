الطفل في شهره الـ22 و23 متقلب المزاج ويفعل الأشياء بطريقته!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - لازالت رحلتنا في اكتشاف تطور قدرات وإمكانات الطفل خلال شهور عمره بداية من الشهر الأول وحتى يتم سنتين قائمة، وهاهو طفلك وقد بدأت شخصيته تكتمل ملامحها وتتأكد خطوطها؛ فهو يحمل أفكاراً محددة حول ما يرغب القيام به، استقلاليته بدأت تتبرعم، يدندن بالأنغام ويغني، أصبح متقلب المزاج يحضنك وفي الدقيقة التالية يدفعك بعيداً عنه، وتطورات أخرى كثيرة تتلاحم وتتلاحق بين الشهرين (22و23)، يكشفها لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال. تجنبي الإحباط يبدو أن الوقت قد حان للتحلي بأسلوب المرونة والتكيف في التربية وفقاً لاحتياجات كل طفل، فهناك طفل يولد ليقود وآخر يولد ليقاد؛ لذا أعطيه كل الانتباه عندما يتحدث إليك وأسمعيه باهتمام ولا تنصرفي إلى شيء آخر، حتى لا تجعلي طفلك في حالة شوق ظامئ للحديث وحالة من الإحباط وخيبة الأمل فيبدأ في التلعثم. حاولي بجدية عليك التنبه بأن أفضل المراحل لتدريب الطفل على الاستجابة للفطام هو هذه الأشهر الأخيرة من العام الثاني للطفل فصاعداً، على أن تبدأ المحاولات الجدية من الشهر الـ24 أو بداية العام الثالث. طفلك في الشهر22: يغضب وينزعج يعرف ماذا يفعل، يهتم بالنتيجة بعد أن وضع أهدافاً لنفسه، يسعد بنجاحه ويغضب وينزعج عندما يفشل، وهذا يشكل جزءاً من استقلاليته التي بدأت تتبرعم. Advertisements يقلد إخوته من مظاهر تطوره ونموه أنه أصبح يهتم باللعب مع الأطفال الآخرين، لكنه متقلب المزاج في علاقاته؛ يحضنك في دقيقة، ثم يدفعك بعيداً عنه في الدقيقة التالية، ويقلد إخوته الأكبر سناً في لعبة كرة القدم أو السباحة، كما يحب لعبة المطاردة. طفلك في الشهر23: في هذا الشهر يستطيع الدندنة والغناء والنطق بجملة مكونة من ثلاث كلمات، هيا شجعي طفلك بعد أن تمكن من الإمساك بالقلم، وقدمي له علبة من الألوان الشمعية والكثير من الأوراق. معني الأضداد بات يستوعب معاني الأضداد مثل: امرأة طويلة وامرأة قصيرة، قالب حلوى كبير، وقالب حلوى صغير، كما يمكنك تبادل حديث فعلي وحقيقي معه؛ مما يمكنك من التعرف على طبيعة كلامه وطريقة نطقه للحروف ومهاراته السمعية. هل تسير في الطريق الصحيح من دون مشاكل، أم أن الأمر يحتاج لمشورة الطبيب؟! زيارات ليلية انقلي طفلك إلى سرير كبير؛ فقد أصبح قادراً على تسلق السرير الصغير، الأمر سيكون صعباً لبعض الوقت؛ نظراً لأنه سيقوم بزيارات ليلية إلى سريرك بغرفتك، ولكن امنحيه بعض الوقت. الوجبات الخارجية ابدئي في تأهيل طفلك لتلك اللحظة الحاسمة من حياته، وجنبيه صدمة الفطام الفجائي، فتدرجي حتى تنتهي العملية مع انتهاء العام الثاني. بنظام الاعتماد على الوجبات الخارجية أكثر من التركيز على الرضاعة من الصدر وهكذا.

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