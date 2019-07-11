الحبوب الكاملة خيار مفيد لغذاء الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يوليو 2019 04:35 مساءً - وجدت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الألياف مثل خبز الحبوب الكاملة والشوفان تعتبر مصدراً جيداً للكربوهيدرات وتمنح أجسامنا وقاية صحية.

فتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل رقائق الفطور بالحبوب الكاملة والمعكرونة والخبز المحضرة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، يقلل من احتمال التعرض للأمراض القلبية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، وفقاً للدراسة، جمانة دباغ، اختصاصية تغذية، توضح المزيد من المعلومات للأمهات.

نصحت الدراسة بتناول ما يتراوح بين 25 إلى 29 غرام على الأقل من الألياف يومياً، بينما تشير المؤشرات بأن تخطي كمية 30 غرام خيار أفضل، فمعظم الناس في العالم يتناولون أقل من 20 غرام يومياً.

كيف يمكنني إضافة مزيد من الحبوب الكاملة إلى نظام أطفالي الغذائي يومياً؟

التحول إلى تناول الحبوب الكاملة ليس سهلاً فحسب، بل يوفر خيارات شهية كذلك!

الأمر الجيد أن معظم أصناف الغذاء المرتكزة على الحبوب لها بديل من الحبوب الكاملة :

•الانتقال من استخدام الخبز الأبيض إلى خبز الحبوب الكاملة، المعروف بدقيق القمح الكامل، مثالي لحقيبة الطعام التي نحملها معنا إلى العمل.

•الانتقال من استخدام الأرز الأبيض إلى أرز كامل الحبوب، وهذا يشمل الأرز البني وأرز بسمتي البني والأرز البري (وهو في الواقع عشب بري)، فمن الجميل دائماً ويضيف مزيداً من الألوان إلى أطباقنا. ويمتاز الأرز كامل الحبوب بمذاقه الرائع مع الخضار.

•تغيير نوع الباستا في طعامنا إلى معكرونة الحبوب الكاملة "المعكرونة بنية اللون" ذات المذاق الشهي!

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•تناول الفطائر المصنوعة بدقيق الحبوب الكاملة التي سيعشقها الأطفال.

ساعدوا أطفالكم لاختيار أصناف الطعام التي تحتوي على الحبوب الكاملة ذات اللون الداكن!

نصائح تعودهم عليها

رغم أن الأطعمة المكونة من حبوب كاملة تتمتع بطعم لذيذ، إلا أن الأطفال قد يحتاجون لوقت طويل للاعتياد على اللون البني في طعامهم. فقد يراودهم بعض الشك عندما يكون لون المعكرونة أو الخبز أو الأرز مختلفاً عن المعتاد. لكن وبعد مرور قليل من الوقت، سيعتادون عليه، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في ذلك:

•في البداية، قوموا بمزج المعكرونة البنية مع البيضاء (المعكرونة بنية اللون تحتاج وقتاً أطول لتنضج، لذا قوموا بطهوها أولاً ثم أضيفوا المعكرونة البيضاء).

•يمكنكم بعد ذلك تقليل المعكرونة البيضاء المستخدمة في الوجبات إلى أن تصبح بنية اللون بالكامل بعد وقت قصير.

•رش فتات الخبز المحمص على الأرز البني المطبوخ يجعله أكثر بياضاً وأشهى طعماً.

•يعد صنع الشطائر بشريحة خبز أبيض واحدة وشريحة خبز كامل الحبوب وسيلة جيدة لإدخال الحبوب الكاملة إلى حقيبة طعام أطفالنا.