شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب فى الروح مش الشكل.. ازاى تحافظ على صحتك من أمراض الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر نتعرض للأمراض المختلفة وهى ما تسمى بأمراض الشيخوخة ومنها"الزهايمر، الضغط السكر، القلب"، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن هناك بعض النصائح التى تحد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة وهى:

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فتساعد الرياضة على تجديد النشاط والطاقة وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2:الكشف الدورى والمنتظم كل فترة من خلال الفحوصات والتحاليل المختلفة ومنها( السكر، الضغط، فحوصات الثدى للسيدات، تحاليل الغدة).

3:تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات حتى لا تسبب مرض السمنة وبالتالى الإصابة بالسكر.

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4:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية وتجنب المشروبات الغازية والكحولية.

5:تقسيم وجبات اليوم على أكثر من 3 وجبات فى اليوم بكميات قليلة، مع عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

6:تجنب التدخين، فهو من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

7:إذا كنت مريض سكر أو ضغط يجب الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا يحدث أى مضاعفات صحية.