المشروبات السكرية ترفع خطر السرطان

قال باحثون فرنسيون إن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من المشروبات السكرية، كالمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة بالسكر، يرتفع لديهم خطر الإصابة بالسرطان، رغم أن ما توصلوا إليه لا يثبت ارتباطا مباشرا.

وأشارت نتائج دراسة كبيرة إلى أن الحد من تناول المشروبات السكرية، ربما يساعد من خفض عدد حالات الإصابة بالسرطان.



وزاد استهلاك المشروبات السكرية عالميا خلال العقود القليلة الماضية، وهو ما يرتبط بالبدانة، التي تزيد بدورها خطر الإصابة بالسرطان.

توصي منظمة الصحة العالمية الناس بضرورة الحد من تناول السكر يوميا إلى أقل من 10% من مجموع ما يتناولونه من السعرات الحرارية، معتبرة أن مزيدا من الخفض إلى أقل من 5% أو قرابة 25 جراما يوميا مفيد أكثر للصحة.

وبلدان كثيرة منها بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك فرضت أو توشك أن تفرض ضرائب على السكر، بهدف تحسين الصحة العامة.

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حللت الدراسة الجديدة، التي نشرت نتائجها في الدورية الطبية البريطانية، بيانات 101257 بالغا فرنسيا، 21% منهم رجال و79% نساء.

وقيمت الدراسة تناولهم للمشروبات السكرية، وتابعت حالاتهم 9 سنوات بين عامي 2009 و2018؛ لتقييم خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان، خاصة الثدي والقولون والبروستاتا.

كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل عديدة بمخاطر الإصابة بالسرطان، تشمل السن والنوع ومستوى التعليم والتاريخ العائلي والتدخين ومستويات النشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن زيادة قدرها 100 ملليلتر يوميا في تناول المشروبات السكرية، ارتبطت بارتفاع نسبته 18% لخطر الإصابة بالسرطان بوجه عام، وبنسبة 22% لسرطان الثدي.

قال خبراء لم يشاركوا في الدراسة إنها أجريت بطريقة صحيحة وتقوم على أسس قوية، لكنهم أشاروا إلى أنه لا يمكن لنتائجها أن تحدد السبب أو التأثير.

وقالت إميليا ليك، خبيرة الصحة العامة بجامعة تيسايد ببريطانيا: "بينما لا تطرح هذه الدراسة إجابة قاطعة للعلاقة السببية بين السكر والسرطان، فإنها تعزز أهمية التوجه الحالي للحد من تناول السكر".