شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه عندك التهاب فى المعدة وازاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المعدة من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها وتسبب ألما شديدا فى البطن وعدم القدرة على تناول الطعام، كما انه يسبب الغثيان والقىء، قد يكون سبب الالتهاب هو اتباع عادات خاطئة أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع emedicinehealth فإن أبرز أسباب التهاب المعدة المزمن هو:

1:تناول المشروبات الكحولية قد يسبب التهابا شديدا فى المعدة.

2:التدخين، من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على الصحة عموما وتسبب التهاب شديد بها.

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3:الإصابة بجرثومة المعدة من أبرز أسباب التهاب المعدة المزمن ، حيث انها تعمل على تأكل جدرا المعدة وتكون نتيجة تناول الأطعمة والشراب الملوث.

4:الإفراط فى تناول المسكنات والمضادات الحيوية يسبب التهاب شديد فى المعدة.

5:الضغط النفسى والعصبى الشديد يؤثر على المعدة ويسبب التهاب شديد بها.

وهنا يجب على المريض زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب له، قد يكون مضادات للحموضة والالتهاب مع علاج الجرثومة إذا كانت هى السبب فى الالتهاب وتجنب تناول الأطعمة الحارة والتوابل والوجبات الدسمة أو الجاهزة، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأطعمة الخفيفة.