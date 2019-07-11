شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البكتيريا الجيدة فى المهبل يسبب سرطان المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتى لديهن مستويات منخفضة من البكتيريا "الجيدة" فى المهبل قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" وجدت دراسة أن النساء المصابات بسرطان المبيض لديهن كميات أقل من سلالة البكتيريا الجيدة التى تسمى "العصيات اللبنية" فى الأعضاء التناسلية.

وأولئك الذين يحملون جين BRCA1، الذى يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تصل إلى 42 مرة، لديهن أيضًا مستويات منخفضة من البكتيريا.

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وأوضح الباحثون أن البكتيريا الجيدة التى تسمى "لاكتوباسيللى" أمر ضرورى للحفاظ على درجة الحموضة فى المهبل، والتى تساعد على منع البكتيريا "السيئة" من التسبب في العدوى.

تلجأ العديد من النساء اللاتى لديهن تاريخ عائلى من سرطان المبيض إلى إزالة المبيضين لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض.