5 علامات تنذر بسرطان عنق الرحم.. النزيف وآلام الظهر أبرزها

سرطان عنق الرحم واحد من أكثر السرطانات شيوعا بين النساء بعد سن الـ35، كما أنه من أكثر أنواع المرض فتكا، إذ يودي بحياة 311 ألف امرأة سنوياً على مستوى العالم، حسب آخر إحصائية أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مؤسسة "جو" لسرطان عنق الرحم البريطانية أهم 5 علامات تحذر من الإصابة المبكرة بـ"قاتل النساء الصامت"، ما يزيد من فرص الشفاء.

1- نزيف غير طبيعي





من أكثر علامات الإصابة بسرطان عنق الرحم شيوعا، سواء بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس، ويحدث عندما تنمو الخلايا السرطانية على الأنسجة أسفل عنق الرحم.

2- إفرازات مهبلية غير عادية





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تختلف الإفرازات من سيدة لأخرى، فإذا تغير اللون والرائحة والكمية يجب الخضوع للفحص، إذ إن السرطان يتسبب في نقص الأكسجين وينتج عنه عدوى تؤدي إلى إفرازات غريبة الرائحة.

3- الألم أثناء العلاقة الزوجية





يمكن أن يكون الألم في ذلك الوقت علامة على عدد من المشاكل المختلفة، إحداها سرطان عنق الرحم، ونظرا لأن المرض لا يظهر له أي أعراض غالبا، فإن الألم أثناء العلاقة الزوجية يعد أحد المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يكون علامة على وصول السرطان إلى الأنسجة المحيطة.



4- آلام أسفل الظهر





يمكن أن تكون آلام أسفل الظهر علامة على الجلوس بشكل غريب على مكتبك، لكن أيضا قد تكون بسبب الضغط الناجم عن السرطان؛ لذا يمكن أن يكون الألم المستمر من أعراض سرطان عنق الرحم.

5- فقدان الوزن

رغم أن فقدان الوزن دون عناء قد يبدو هدية، فإنه ليس علامة جيدة إذا حدث ذلك دون سبب، لأن فقدان الشهية وبالتبعية الوزن من علامات عدم عمل الجسم بشكل صحيح.



