من الثلج إلى الإسبرين.. 10 طرق منزلية لعلاج لسعات الناموس

مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف تكثر الرحلات للشواطئ ومعسكرات التخييم والسفاري، والتي على الرغم مما تحمله من متعة وانطلاق فهي أيضا لها جانب قد يكون مؤرقا، وهو انتشار البعوضيات في الهواء.

ومع التقدم الطبي حوصرت أضرار البعوضيات عموما، لكن يتبقى منها "اللسعة" التي تهيج الجلد وتسبب الحكة وقد تفسد على الشخص الاستمتاع بانطلاقات الصيف.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن علماء الحشرات في جامعة جلوسترشاير، أنه يمكننا الاستعانة بـ10 أدوات في متناول اليد، متاحة في كل منزل، يمكنها تقليل المعاناة من لسعات الناموس دون الذهاب إلى صيدلي أو التحرك بترسانة أدوية.

1- معجون الأسنان





بالتأكيد حل غريب، لكنه فعال جدا، فهو يجفف المناطق المعرضة للدغ من الجسم، كما يمكن استخدامه للتخلص من حكة اللدغات.

والدراسات أكدت أنه غني بالأحماض المضادة للجراثيم وللالتهابات، ومسكن للألم، كما أنه يحتوي على خصائص طاردة للحشرات، لذا فبجانب تسكينه للسعات فهو يمنعك من التعرض للعض أكثر، عليك فقط الضغط للحصول على كمية صغيرة من الأنبوب وفركه على منطقة اللدغ.

2 - الإسبرين





هذه المسكنات الشائعة يمكنها كبح تهيج الجلد، ويشير الخبراء إلى أن سحق الإسبرين وخلطه بقليل من الماء ثم وضعه على المنطقة المصابة يمكن أن يقلل الحكة.



3- الثلج





الثلج مريح للحد من التورم وتسكين الالتهاب من جميع لسعات الحشرات، ضع مكعبا من الثلج داخل منشفة ورقية أو قطعة قماش، وضعه على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة (أو مهما طالت مدة ذوبانه)، لكن لا يوضع مباشرة على الجلد، حتى لا يتسبب في حروق الثلج.

4 - الشوفان





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يحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات ومهدئة للحكة، يمكن وضع كوب من الشوفان في حمام دافئ لجني التأثيرات المهدئة، أو عمل عجينة شوفان ثم فردها على قطعة قماش خفيفة ووضعها على الجلد المصاب.

5- العسل





يستخدم العسل لعلاج جميع أنواع الأمراض البسيطة، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات. فقط ضع قليلا منه على مكان اللدغة. لن يساعد فقط في تخفيف التورم، لكنه أيضا سيمنعك من اللدغ، لأن المنطقة ستكون مغطاة بطبقة لزجة تحول دون الحشرة والجلد.



6 - صودا الخبز





في حين أن صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم Sodium bicarbonate) ليست رائعة للبشرة عادة، فإنها يمكن أن تهدئ الحكة واللدغ، ما عليك سوى صنع عجينة سميكة عن طريق خلط ملعقة منها مع بعض الماء، ثم وضعها على المنطقة المصابة، وما أن تجف أزلها بإسفنجة نظيفة.

7 - خل التفاح

يتم الترويج لخل التفاح عادة كمشروب صديق للأمعاء من قِبل أخصائيي الحميات، لكنه عنصر رائع كمضاد للالتهابات وللبكتيريا أيضا، مثل العسل، وتم استخدامه لسنوات لتهدئة كل شيء من التهاب الحلق إلى التهاب الجلد، فقط ضعه على اللدغة أو قم بتخفيفه في ماء دافئ وادهن مكان اللسع.

8 - الريحان





هو رائع للتخفيف من حكة الجلد، ووجدت الدراسات أنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى الأوجينول، وهو أمر عظيم لتخيف الالتهابات. اقطع حفنة من أوراق الريحان الطازجة إلى قطع صغيرة وافركها على الجلد المصاب لتبدأ في الشعور بالتحسن.

9 - البصل





ينتج البصل الكثير من الإفرازات النفاذة، أغلبها يقلل من تهيج اللدغات، والبصل أيضا لديه خاصية مضادة للفطريات الطبيعية، وهو مفيد لأنه سوف يمنع أي جلد مصاب من العدوى. اقطع شريحة من البصل وضعها على اللدغة لبضع دقائق واشطف الجلد جيدا بعد ذلك وانتظر التحسن.

10 - شاي البابونج





عند وضعه على الجلد، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وتخفيف تهيج الجلد وتسريع الشفاء. كل ما عليك فعله هو نقع كيس في الماء ثم وضع الكوب (بما في ذلك كيس الشاي) في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم أخرج أي مياه زائدة من الكيس وضعها على اللدغة، واتركها لمدة 10 دقائق قبل إعادة نقعها وتبريدها لاستخدامها مرة أخرى لاحقا.

