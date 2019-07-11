شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يستخدمون قشر البيض لإعادة نمو عظام وأسنان المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن قشر البيض يمكن أن يساعد فى كسر العظام أو إعادة نموها.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أن مزيجًا من قشر البيض المكسر ونوع من الهلام يمكن أن يساعد خلايا عظام الفئران على النمو بشكل أسرع في تجربة معملية.

ويمكن استخدام هذا المزيج لصنع قالب يمكن فيه إضافة خلايا عظام المريض البشرى لمساعدتها على النمو وإعادة وضعها لإصلاح الإصابة.

ويأمل العلماء أن تساعد هذه التقنية في علاج الأشخاص الذين أصيبت عظامهم بأضرار بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإصابة.

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وأضافوا أنه يمكن أن يكون وسيلة صديقة للبيئة للقيام بذلك لأنه يستهلك ما يصل إلى ملايين الأطنان من النفايات الغذائية في هذه العملية.

وتم تطوير هذه التقنية من قبل جامعة ماساتشوستس في فريق بقيادة الدكتور جولدن Camci-Unal، أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية.

وقال الدكتور كامسي أونال: "هذه أول دراسة تستخدم جزيئات قشر البيض في مصفوفة هيدروجيل لإصلاح العظام، وقد قدمنا ​​بالفعل براءة اختراع لذلك ونحن متحمسون للغاية لنتائجنا، ونتوقع إمكانية تكييف العملية للاستخدام بعدة طرق مهمة".