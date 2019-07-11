الكشف عن نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من وضع نظام تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والذي يشهد استنساخا لتصفيات نسخة البرازيل 2014.

وأصدر "كاف" نسخة من نظام التصفيات، حصلت "العين الرياضية" عليها، والذي جاء مختلفا تماما عن نظام النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

وستكون بطولة 2022، هي آخر نسخة من بطولات كأس العالم تشهد مشاركة 5 منتخبات أفريقية فقط، حيث سيزيد عدد مقاعد القارة السمراء إلى 9 فرق بداية من عام 2026.

وينص النظام الجديد للتصفيات على أن تخوض المنتخبات 3 مراحل من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2022، تبدأ بالدوري التمهيدي، بمشاركة 28 منتخباً، تخوض 14 مواجهة ذهاب وإياب ليتأهل في النهاية 14 فريقاً للمرحلة التالية (المجموعات).

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وسيتم إعفاء أول 26 منتخبا في التصنيف الدولي الصادر من الفيفا، من الدور التمهيدي، لينضم إليهم 14 منتخباً وتقام 10 مجموعات بمشاركة 40 فريقا، ليتأهل بطل كل مجموعة فقط للمرحلة الأخيرة الحاسمة.

وسيتم إجراء قرعة بين المنتخبات العشرة المتأهلة بعد تقسيمهم إلى مستوى أول وآخر ثان، ثم تقام 5 مواجهات بينهم ذهاباً إياباً، لإفراز 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

وطُبق النظام في تصفيات مونديال البرازيل 2014، وشهدت المرحلة الأخيرة تأهل كل من الجزائر وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون وغانا، على حساب كل من بوركينا فاسو والسنغال وإثيوبيا وتونس ومصر على الترتيب.



