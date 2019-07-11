رئيس إمبولي يؤكد انتقال نجم الجزائر إلى ميلان

أكد فابريزيو كورسي رئيس إمبولي أن لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر سينتقل إلى صفوف ميلان خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة جيدة للغاية في مسيرته.

وأشارت عدة تقارير صحفية إيطالية إلى أن بن ناصر بات على أعتاب الانتقال إلى ميلان في الصيف الحالي، مقابل 17 مليون يورو.

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وقال كورسي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "انتقال إسماعيل بن ناصر إلى ميلان سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة، يتبقى فقط الاتفاق على تفاصيل بسيطة بين وكلاء اللاعب والنادي، فهي فرصة رائعة في مسيرته".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الفرصة مميزة للغاية، كنا ننتظر فقط وصول عرض جيد، وبالفعل ميلان قام بذلك، وأجرى المفاوضات بكل احترافية".

وظهر بن ناصر بمستوى مميز للغاية في كأس الأمم الأفريقية 2019 رفقة المنتخب الجزائري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في دور المجموعات من البطولة، فضلا عن حصوله على أفضل لاعب في المباراة مرتين.

وأسهم بن ناصر في وصول المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية لمواجهة نظيره الإيفواري، الخميس المقبل، على استاد السويس الجديد.