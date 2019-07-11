انجيلا ميركل ترتعش للمرة الثالثة خلال شهر وتكشف السبب

ظهرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، وهي ترتعش خلال استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، الأربعاء، وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون شهر.

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت لاحق، أن المستشارة بخير.

من جانبها، أكدت ميركل، أن حالتها الصحية بخير، وقالت في المؤتمر الصحافي مع ريني: "لا تقلقوا علي"، مضيفة: "أنا على قناعة تامة بأني قادرة على أداء مهامي بشكل جيد".

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وبررت ميركل نوبة الارتجاف، الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، بأنها "لا تزال في مرحلة استيعاب" النوبة التي أصابتها منتصف حزيران/يونيو خلال استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، وقالت إن هذه المرحلة لم تنته بعد، "ولكن هناك تقدم".

وارتجفت المستشارة الألمانية، في 27 يونيو/حزيران، أثناء لقائها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهي المرة الثانية التي تنتابها فيها رعشة خلال أسبوعين، لكن المتحدث باسمها قال وقتها إنها بخير.

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وكانت ميركل (64 عاما) تشارك في مراسم لوداع وزيرة العدل كاتارينا بارلي التي ستترك منصبها لتصبح من نواب البرلمان الأوروبي، وقال المتحدث إن ميركل ستشارك في وقت لاحق في مراسم أداء وزير العدل الجديد لليمين.

وشوهدت ميركل، في يوم 18 يونيو/حزيران، وهي ترتجف للمرة الأولى عند لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته لألمانيا، لكنها قالت لاحقا إنها شعرت بتحسن بعد شرب الماء.

وقال المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت ميركل ستشارك في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في اليابان، الجمعة: "ستسير الأمور حسب المخطط لها، المستشارة بخير".

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