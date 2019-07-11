السجن لمواطنة سعودية وصفت طليقها بـ"الشيطان الرجيم"

الرياض - لايف ستايل
أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن مدة 3 أيام على مواطنة أدينت ببعث رسائل شتمت فيها طليقها الذي وصفته بـ"التيس والشيطان الرجيم".
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء، أن المحكمة الجزائية في جدة "عاقبت مواطنة سعودية بسجنها 3 أيام، وذلك عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم وبذاءة إلى زوجها السابق، كما قررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها"، مضيفة أنه "صدر صك شرعي نهائي بذلك".
وأوضحت الصحيفة أن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية "درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق واتساب وسناب تشات والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات".
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وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح بين الطرفين باءت بالفشل.
وطبقًا لصك الحكم النهائي أرسلت المواطنة إلى طليقها "عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم، والغبي، والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله".
وأجابت المواطنة المتهمة على المحكمة بقولها، حسب الصحيفة، إن الألفاظ التي وجهتها إلى طليقها كانت "ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها".
وأقرت المتهمة بصدور الرسائل الواردة من الدعوى من رقم جوالها والمثبتة في جوال طليقها.
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