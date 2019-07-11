تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت النشادر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

5 x عدد بيضة (طازجة)

5 x كوب دقيق

1 ½ x كوب سكر

1 x كوب سمن (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة نشادر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x كوب لبن كامل الدسم الخطوات

يضرب الزبد والسكر جيدا حتى يصير الخليط كريمى.

ثم يضاف البيض واحده تلو الاخرى مع النشادر والفانيليا.

ثم يضاف اللبن ويخلط جيدا.

ثم يضاف الدقيق ورشة الملح والباكينج بودر بالتدريج حتى يتكون عجينة لينة.. ممكن زيادة الدقيق عند الحاجة.

يشكل بكيس الحلوانى أو بماكينة تشكيل البسكوت ويوضع فى صينية فرن مدهونة ويدخل فرن ويدخل فرن على درجة 180 درجة مئوية حتى يتحول للون الذهبى. بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير اللقيمات بنكهة الزعفران والبرتقال طريقة إعداد وتحضير العوامة المقرمشة

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