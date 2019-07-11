تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكبوس الخليجي

المقادير

2 x عدد حبهان

2 x عود قرفة

2 x عدد بصلة (مفرومة)

2 x عدد طماطم

2 x عدد بطاطس (مقطعة أصابع)

2 x كوب أرز عادى

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x عدد طماطم (مهروسة)

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون



الخطوات

نغسل الأرز جيداً ونقوم بنقعة، ثم نحضر حلة ونقوم بتحمير البصل لغاية ما يحمر لونة، ثم نضيف كوب ماء، ثم نضيف نصف الدجاجة وتكون مقطعة بالنصف.

ونضيف الملح والفلفل والبهارات والحبهان والقرفه ونتركها حتى تستوي لو إحتاجت ماء نزود ونرفعها بعد التسوية ثم نصفي الأرز ونضيفه في نفس الحلة ويجب أن تغمر شوربة الفرخة الأرز.

بعد ذلك نترك الأرز على نار هادئة ونضيف طماطم مهروسة والكركم ونغطي الحلة ونقلب من حين لأخر حتى ينضج.

نقوم بتحمير البطاطس والدجاج فى زيت ساخن.

نحضر طبق نضع الأرز وفوقة البطاطس ثم الدجاج ويقدم.

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