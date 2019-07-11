تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة شاورما الدجاج

المقادير

3 x عدد فص ثوم

2 x عدد رغيف عيش شامى

2 x معلقة كبيرة زبادي

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x عدد طماطم

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة بهارات (شاورما)

1 x كوب أرز عادى

1 x عدد بصلة

1 x معلقة كبيرة خل

¼ x كيلو زبادي

¼ x كيلو صدور دجاج مخلية

الخطوات

نقوم بتقطيع صدور الفراخ الى قطع صغيرة ويتبل بالملح و بهارات الشاورما ونصف ملعقة كركم ونصف ملعقة كارى وملعقة خل وتترك فى الثلاجة لمدة ساعتين.

يقطع العيش الى قطع صغيرة ويحمر فى زيت غزير.

نقوم بتحضير الأرز عن طريق وضع كوب من الماء ونضيف اليه ملعقة زيت ونصف ملعقة ملح ونصف ملعقة كركم ونصف ملعقة كارى ومكعب مرقة دجاج.

بعد غليان الماء نضيف الأرز و ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

نضع قليل من الزيت فى طاسة ونضيف اليه الشاورما ويغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

ثم تقطع الطماطم والبصل الى مكعبات صغيرة وتضاف الى الشاورما وتطفئ النار.

نقوم بتجهيز الثومية عن طريق وضع الزبادى والمايونيز والثوم فى اناء مع التقليب.

نحضر طبق التقديم ونقوم برص العيش المحمر ثم طبقة ثومية ثم طبقة الأرز ثم طبقة ثومية ثم طبقة الشاورما وتقدم.

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