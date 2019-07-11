شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الأكسجين لعمليات التنفس والتمثيل الغذائى فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الأكسجين دورًا مهمًا في عمليات التنفس والتمثيل الغذائى في الجسم، حيث يتم امتصاصه بواسطة مجرى الدم فى الرئتين ويتم نقله إلى الخلايا التى تحدث فيها عملية التغيير.

تحتوي الخلايا على مركبات مغذية تتأكسد من خلال عمليات أنزيمية معقدة، وفقًا لموقع "Oxygen-Review"، وتعتبر الأكسدة مصدر الطاقة للإنسان ومعظم الحيوانات، حيث يأخذ الجسم الأكسجين من خلال الاستنشاق، وبعد ذلك ينتشر الأكسجين عبر الأغشية وإلى خلايا الدم الحمراء.

يقوم الجسم بإزالة ثاني أكسيد الكربون والماء وهما منتجان للأكسدة، من خلال الرئتين، وتبقى فقط مستويات الأوكسجين الكافية لدعم التنفس الخلوي.

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أهمية الأكسجين للجسم

علاوة على ذلك، يعتبر الأكسجين ضروريًا في استقلاب الطاقة للكائنات الحية، وهي عملية التغيير الفيزيائي والكيميائي التي تحدث باستمرار في الجسم، وهو ينطوى على بناء أنسجة جديدة، واستبدال الأنسجة القديمة، وتحويل الطعام إلى طاقة والتخلص من النفايات.

كما يعتبر الأكسجين الغاز الأكثر أهمية الذي يحتاجه الجسم للحصول على الطاقة والنمو، وبدونه تموت الخلايا، والتنفس هو عملية تبادل الأكسجين من الهواء لثاني أكسيد الكربون من الخلايا، حيث يقوم الجهاز التنفسي بتصفية الملوثات لضمان حصول الجسم على هواء نظيف.