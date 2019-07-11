أعراض وأسباب "متلازمة الكمثرى" وعلاقتها بمرض "عرق النسا"

"متلازمة الكمثرى" هي حالة مرضية تشير إلى ألم شديد في الأرداف وتشبه إلى حد كبير عرق النسا، ولكنها تختلف عنه لذا يطلق عليها "عرق النسا المزيف".
ـ ما هى متلازمة الكمثرى؟
ـ هى إصابة عضلة الكمثرى، الموجودة فى منطقة الأرداف، بتشنجات وألم فى الأرداف. تسمى بعرق النسا الكاذب، وتنشأ فى العمود الفقرى لكن أعراضها تشبه عرق النسا.
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ـ ما هى عضلة الكمثرى؟
ـ هى عضلة صغيرة تقع فى عمق الأرداف.
ـ تبدأ من العمود الفقرى السفلى وتتصل بالسطح العلوى لكل عظام الفخذ.
ـ تساعد فى تدوير الورك وتحويل الساق والقدم إلى الخارج.
أسباب متلازمة الكمثرى:
-تشنج فى عضلة الكمثرى.
- تورمها بسبب إصابة ما .
- نزيف فى منطقة عضلة الكمثرى.
أعراضها:
-ألم فى الأرداف.
ـ تهيج العصب الوركى
-ألم وتخدير ووخز أسفل الفخذ والساق والقدم (عرق النسا).
-ألم عند المشى وصعود السلم.
-زيادة الألم بعد الجلوس لفترات طويلة.
-انخفاض حركة مفصل الورك.
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