شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يقع القلب ناحية اليسار؟؟ .. وماذا يعنى ألم الصدر؟؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل ألم الصدر مشكلة تجعل الكثير من الناس يشعرون بالتوتر، ولكن معرفة بعض الحقائق الأساسية عن القلب وبقية أعضاء يمكن أن تساعدك على الشعور براحة أكبر وإطلاعك على الأمر.

يكون البطين الأيسر للقلب أكبر لأنه يضخ الدم الغني بالأكسجين حول الجسم كله، مما يعني أن القلب وجود القلب اتجاه اليسار، ووفقا لنوع ألم الصدر قد يشير إلى وجود مشكلة في القلب.



موقع القلب موقع القلب

أين يقع القلب

يعتقد معظم الناس أن قلبهم يقع على الجانب الأيسر من الصدر، ولكن يقع موقع قلبك بالفعل بالقرب من مركز صدرك، حيث يوجد حوالي ثلثي قلبك على الجانب الأيسر من صدرك، والثلث الآخر في الجانب الأيمن، لذلك يتمركز بشكل كبير تقريبًا.

وفقا لتقرير موقع "heart " يقع القلب في مركز الصدر وهو (الجزء من الجسم بين الرقبة والبطن).

يُعتقد أن القلب يقع على الجانب الأيسر من جسمك حيث أن هذا الجانب من القلب هو الذي يقوم بمعظم العمل، فالجانب الأيسر أقوى وهو جزء من القلب الذي يضخ الدم الغني بالأكسجين إلى أجزاء أخرى من الجسم، لذلك هذا الجانب من القلب (الموجود قليلاً على الجانب الأيسر من صدرك) هو الذي تشعر بالضرب فبه عندما ضع يدك على صدرك، مما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن القلب كله على الجانب الأيسر من الصدر.

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الم الصدر الم الصدر

أنواع ألم الصدر التى تشير إلى مشكلة في القلب

في كثير من الأحيان عندما يشعر الناس بألم في الصدر، يشعرون بالقلق من أنهم يعانون من أزمة قلبية أو مشكلة خطيرة في القلب، في حين أن الألم في كثير من الأحيان يحدث بسبب شيء آخر غير القلب .

الأعراض الكلاسيكية للأزمة القلبية هي الشعور بألم في الجانب الأيسر من الصدر، ويمكن أن يتراوح هذا الألم من خفيف إلى شديد.

لا يقتصر ألم الصدر بسبب مشكلة فى القلب فقط على الألم على الجانب الأيسر من الصدر، قد يحدث الألم أيضًا في مناطق أخرى مثل على جانبي الجزء العلوي من الصدر ، ويشع أسفل أحد الذراعين أو كليهما، وخلف ضلوعك. يمكن أن ينتشر الألم أيضًا إلى ظهرك، والجزء العلوي من المعدة والكتفين والعنق والفك.