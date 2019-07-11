شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم توليد الحرارة فى الجسم وماذا يعنى التنظيم الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث إنتاج للحرارة نتيجة ثانوية لعملية الأيض، أو مجموع العمليات الكيميائية في الجسم، فعندما يحطم الجسم جزيئات الطعام، يتم إطلاق الطاقة الموجودة في الروابط الكيميائية للطعام، والتي تشغل الجسم.

ومع ذلك، فإن جسم الإنسان فعال بنسبة 25% فقط، ما يعني أن 75% من الطاقة الناتجة من الطعام يتم إطلاقها كحرارة وذلك وفقًا لتقرير موقع "reference".

يُسمح لبعض هذه الحرارة الزائدة بالهروب من الجسم، بينما يتم الاحتفاظ ببعضها للحفاظ على درجة حرارة الجسم البشري المثالية، وتسمى هذه العملية "التنظيم الحراري".

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سعرات حرارية

وتعتبر منطقة ما تحت المهاد هى المسئولة بشكل أساسي عن هذه العملية، فإذا تم إنتاج كمية كبيرة من الحرارة أو الاحتفاظ بها، فإن المهاد يسرع فى إنتاج العرق، وعلى العكس من ذلك، إذا كان الجسم يسمح بالكثير من الحرارة للهروب، يرسل المهاد اشارات إلى الجسم لتضييق الأوعية الدموية في الجلد لتقليل فقدان الحرارة.

عادة ما تقاس كمية الطاقة الموجودة في طعام معين بالسعرات الحرارية، حيث يشير مصطلح "السعرات الحرارية" إلى العدد الذى يحتوى عليه الطعام، حيث تحتوي الدهون على 9 سعرات حرارية لكل جرام ، بينما تحتوي الكربوهيدرات والبروتينات على 4 سعرات حرارية لكل جرام.