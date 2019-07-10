رانيا الجبان تؤكد أن الدراما السورية قدمت شخصيات نسائية متميزة

أكدت الكاتبة الدكتورة رانيا الجبان أن المرأة السورية أخذت حقها في الحياة أكثر مما حصلت عليه في الدراما.
وأوضحت الجبان أن ظروف الأزمة السورية منحتها صلابة أكثر وقوة وحضورًا متميزًا على جميع الأصعدة، مضيفة أن الدراما قدمت شخصيات نسائية متميزة لكنها لم تفِ المرأة كامل حقها.
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كما تحدثت الجبان على هامش إحدى دورات مشروع " drama road" أن هذا المشروع يعنى بتنمية الطاقات والمواهب الشبابية لرفد الدراما السورية والعربية بطاقات متجددة وعاشقة لعملها.
وعلقت عن المتغيرات التي حدثت معها بعد الزواج مؤخرًا، موجهة نصيحتها لكل امرأة مقبلة على الارتباط.
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