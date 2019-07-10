الملكة إليزابيث الثانية تُتمّ التزاماتها الملكية في كامبريدج

ظهرت الملكة إليزابيث، الثلاثاء، في إطلالة نابضة بالحياة عندما وصلت لإتمام التزاماتها الملكية في كامبريدج التي بدأت بزيارة المعهد الوطني لزراعة النباتات (NIAB)، كما ستتوقف لتناول طعام الغداء في كلية كوينز قبل زيارة مستشفى رويال بابوورث لافتتاح مقرها الجديد رسميا.

وارتدت الملكة إليزابيث لون "الفوشيا البارز"، وبدت متأنقة ومشرقة، وفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كما أكملت إطلالتها بقبعة مزينة بالورد، وارتدت إكسسوارا من اللؤلؤ، وأكملت الإطلالة المشرقة بحذائها الأسود المفضل، وحقيبة اليد المطابقة، وزوج من القفازات البيضاء.

زارت الملكة المؤسسة للمرة الأولى في عام 1969 للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وشاركت في زرع شجرة الثلاثاء، وكشفت عن لوحة للاحتفال بزيارتها المؤسسة، خلال احتفالها بالذكرى المئوية لها.

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بعد تناول الغداء في جامعة كوينز كوليدج في كامبريدج، والتي هي راعية لها، ستتوجه بعد ذلك إلى مستشفى رويال بابورث، بصحبة دوقة جلوستر، سيقومون بجولة في مبنى المستشفى الجديد، ويزورون أيضًا مختبرات القسطرة ووحدة الرعاية الحرجة، نظرا إلى أن مستشفى بابورث الملكي المستشفى الرئيسي للقلب والرئة في بريطانيا، فإنه يعالج أكثر من 100000 مريض من جميع أنحاء البلاد كل عام ونفذ أول عملية زرع قلب ناجحة في المملكة المتحدة في عام 1979.

بعد مقابلة مرضى ومستشاري زرع الأعضاء الجدد، ستكشف الملكة وبيرجيت عن لوحة للاحتفال بالافتتاح الرسمي للمستشفى.

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