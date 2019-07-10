فريق ميغان ماركل يثير الغضب في بطولة ويمبلدون للتنس

أثار فريق ميغان ماركل، دوقة ساسكس، الأمني الغضب في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد أن حاول منع بعض مشجعي التنس من التقاط الصور لها في ويمبلدون، خاصة أنهم كانوا سيلتقطون الصور لكل من فى المقصورة الرئيسية التى تضم مشاهير، إذ لم يكن لديهم علم بوجود ميجان هناك.

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وحضرت الممثلة السابقة، 37 عامًا، بصورة مفاجأة في بطولة ويمبلدون، برفقة أصدقائها جينيفيف هيليس وليندساي روث الذين انضموا إليها في منطقة VIP، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كانت سالي جونز، 64 عامًا، جالسة في نفس صف دوقة ساسكس وأُمرت بعدم التقاط صور، بحجة أن ميجان ماركل، هناك بصفتها الشخصية، على الرغم من وجود 12 ألف مشجع فى المكان، والملايين يشاهدون على التلفزيون .

وزعمت مستشارة العلاقات العامة سالي جونز، أن الحارس الشخصي بدا "محرجاً" وأخبرته أنها في الواقع تلتقط صورة لسيرينا، ولم تكتشف ميجان حتى أشار إليها.

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قالت للديلى ميل، :" أن هاري وميغان يريا نفسيهما على أنهما من المشاهير في قائمة الأولى، بدلاً من أفراد العائلة المالكة الذين يقومون بواجباتهم، مؤكدا غضبها الشديد من فكرة منعها من التقاط صورة، مؤكدة أنه أمر صبيانى وسخيف.

وهى لم تكن الواقعة الوحيدة، إذ حدث نفس الأمر لبيرس مورجان، الذى حضر بطولة ويمبلدون، وكان على وشك التقاط صورة لميجان في المقصورة، قبل أن يحذره حراسها.

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