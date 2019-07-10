صحة ورشاقة

كم من الوقت يستغرق الماء للوصول إلى المثانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى المتوسط ​​ يستغرق الجسم حوالى من ساعتين إلى 3 ساعات لإفراز لتر من الماء عبر المثانة، وهذا يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك امتصاص الماء والمكونات فى الماء.

لا يتم امتصاص السوائل من قبل الأشخاص الذين يعانون من فقدان السوائل بشكل مستمر، كما هو الحال مع الإسهال أو القيء.

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ووفقًا لتقرير موقع "netdoctor" تمر المياه النقية عبر الجسم بسرعة أكبر من المكونات المحتوية على الماء مثل الأملاح، التي تبطئ إفرازها، حيث يؤدي الجفاف إلى احتفاظ الجسم بالمزيد من الماء من أجل التعويض عن فقدان الماء، عند وجود الجفاف، ينخفض ​​إنتاج البول إلى أن يتم استهلاك كمية كافية من الماء لمواصلة إنتاجه.


المثانة

 قد يحدث الجفاف عند ممارسة التمارين الشاقة، مثل ممارسة في الهواء الطلق، أو عندما لا يتم استهلاك كمية كافية من الماء، كما يؤثر وقت اليوم على إنتاج البول، والذي يزداد عمومًا عندما الاستيقاظ، ويفرز الأشخاص الأصحاء المياه بانتظام أكثر من الأشخاص الذين يعانون من ظروف تؤثر على إنتاج البول، مثل أمراض الكلى أو القلب، حيث يتم الاحتفاظ بالمياه في الأنسجة مقابل إفرازها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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