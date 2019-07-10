17 شرطاً للغذاء المثالي ...لك ولأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:38 مساءً - لأساليب التغذية الصحيحة التي تحافظ على صحة عائلتك، مواصفات وشروط، ولكي تحكمي على مدى نجاحك في وإقناعهم بالالتزام بها. ...

معنا الدكتور أيمن الحسيني أستاذ أمراض النساء والتوليد يحدثنا عن ذلك في نقاط مبسطة .....

مواصفات نموذج الغذاء المثالي:

1-لابد من تناول الطعام بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات يومياً؛ للحصول على قدر كاف من الفيتامينات والمعادن.

2- اشرحي لهم أن تناول الغلال والحبوب المخبوزة -كورن فليكس- يجب أن يكون بمعدل يزيد على ثلاث مرات أسبوعياً، فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين "ب" ومعادن أخرى، وتضمن صحة جيدة لنمو أطفالك بأوزان مثالية.

3-اللبن أقرب الأغذية للغذاء المثالية لكل فرد عموماً، فأقنعيهم بتناول مقدار كوبين منه يومياً، وهو كافٍ لتغطية احتياجاتهم من الكالسيوم، إضافة إلى احتوائه على البروتين الجيد والفوسفور وفيتامينات أخرى.

4- الزبادي والجبن يحتفظان بجزء كبير من القيمة الغذائية للبن؛ لذا احرصي على وضعهما على مائدة الطعام بصفة منتظمة.

5- تناولوا الخبز الأسمر، الذي يتفوق على الخبز الأبيض المنزوع القشرة؛ فهو غذاء غني بالألياف وبالعديد من المغذيات الضرورية كالمنجنيز، الحديد، والزنك.

6- لا مشكلة من تناول الساندويتشات من وقت لآخر فهي قد تزيد الشهية، خصوصاً عند الأطفال الذين يرفضون الطعام، كما أنها تحدث نوعاً من التغيير؛ شرط أن تكون من الأنواع عالية القيمة الغذائية، والقليلة الدسم.

7- قدمي لهم اللحم بمعدل 2-3 مرات أسبوعياً؛ نظراً لاحتوائه على الحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة، خلافاً عن الحديد الموجود بالأطعمة النباتية.

8- تناولوا أنواعاً مختلفة من الأطعمة؛ لضمان وصول كل ما تحتاجه أجسام العائلة من المغذيات المختلفة.

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9- التزموا بتناول مادة غذائية تحتوي على حمض الفوليك، ولا مانع من تناول مجموعة من الفيتامينات والمعادن خاصة في حال نقصانها بعد الفحص الطبي، لتأمين حاجة الجسم منها.

10- امتنعي عن تناول أكباد الماشية والطيور؛ نظراً لاحتواء الكبد -مثلاً- على نسبة مرتفعة من فيتامين "أ" الذي يمكنه أن يحدث أضراراً بصحة الجنين.

11- تناولي الأرز والمكرونة والبطاطس؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات التي تذوب في الماء.

12- لا تنسيْ طبق السلاطة الخضراء يومياً؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحامل مثل حمض الفوليك، الكاروتين، الحديد، والألياف.

13- تناولي ثمرتين أو وجبتين من الفاكهة يومياً، أو كوباً من العصير الطازج كبديل عن الوجبتين، والفاكهة المجففة كالزبيب تعد مصدراً غنياً بالحديد وبعض العناصر النادرة.

14- من المفيد تناول فنجانين من الشاي وواحد من القهوة يومياً دون إفراط؛ خوفاً من احتمال حدوث إجهاض.

15- حاولي استخدام كمية بسيطة من السكر في التحلية، أو استخدام عسل النحل كبديل؛ حتى لا يزداد وزنك؛ منعاً من الإصابة بمرض القلب.

16-ابتعدي بقدر الإمكان عن تناول الأطعمة المحمرة بالزيت أو السمن؛ خوفاً من الدهون التي تزيد الوزن، وقد تهدد صحة القلب والشرايين.

17- قللي من تناول الحلويات والوجبات الخفيفة المحتوية على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية؛ لأنها تفتقر عادة إلى الفيتامينات والمعادن.