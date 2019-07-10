كيف تفهمين طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:38 مساءً - خلال تطور النطق لدى الطفل، فهو لا يتعلم الكلام فحسب، بل كيفية استخدامه ليساعده فيما يريد، لذا من المهم أن لا تساعدي بشكل مبالغ، هل تتوقعين احتياجات طفلك وتعطينه ما يريد قبل ان يطلب؟ توقفي واجعليه يعمل بجهد أكبر ويعتمد على نفسه ليشرح ما يريده.

جربي: أعطي طفلك حرية الخيار حين يكون الأمر ممكناً لحثه على التعبير عن نفسه، مثلاً: عندما يقول "المزيد"، قولي مزيداً من الماء أم الزبيب؟ وانتظري حتى يقلد وقول ما يريد. مراحل النطق لى طفلك: التمكن من لفظ بعض الحروف: يتطور لفظ بعض الأحرف في أوقات مختلفة، ومن الطبيعي أن يجد الأطفال صعوبة في لفظ بعضها. بدلاً من إخبارهم أن لفظ كلمة ما خطأ، كرري اللفظ الصحيح بحماس ليعيه.

جربي: إعداد كتاب قصاصات مع طفلك من مجلات وكتب قديمة، وألصقي على كل صفحة حاجيات تبدأ بحرف معين.

انفجار للكلمات! Advertisements بعمر 24 شهراً يتمكن الطفل من قول حوالي 320 كلمة، وبعدها بعدة أشهر يتقن ما يزيد على 570 كلمة، وعندما تبدأ المدرسة يصل ذلك إلى 10 آلاف كلمة.

البنات والأولاد

قد تلاحظين أن البنات أكثر تقدماً؛ إذ إن تقدم الجنسين مختلف عن الآخر، فالبنات أكثر تقدماً فيما يخص السمع والذاكرة واللمس والرائحة من الأولاد، ويتجاوبون أسرع مع الوجوه والأصوات، ويبكون بقوة عند سماع بكاء طفل آخر، وإجمالاً هم أسرع في اكتساب مهارات اللغة أيضاً.

توسيع المصطلحات: طفلك مستمر في نماء مخزون كلماته، ومن أفضل الطرق لذلك الأغاني.

فبفضل تكرار الكلمات نفسها سيجد تعلمها أسهل من الكلام الفعلي. ووفقاً لمسح للدماغ، يظهر أن الجزء المرتبط باللغة في الدماغ يكون فاعلاً. اختاري أغاني سهلة وقصيرة يسهل على الطفل حفظها وتذكرها، واصمتي قبل آخر مقطع لرؤية ما إن كان سيكمل الأغنية.

جربي: إدخال الأغاني إلى الروتين اليومي، وخصصي أغنية لكل نشاط معين كوقت الترتيب أو غسل الأيدي، الخ.

حقيقة: أكثر 25 كلمة مكررة من الأطفال بالإنجليزية هي: ماما، بابا، بيبي، حليب، عصير، مرحباً، كرة، نعم، لا، كلب، قطة، أنف، عين، موزة، بسكويتة، سيارة، حار، شكراً، حمام، حذاء، قبعة، كتاب، انتهى، المزيد، باي باي. سرد القصص: من 2- 3 سنوات

في هذا العمر تزداد مصطلحات الطفل وتتطور الذاكرة، وتبدأ تعي المعاني والقواعد، عندها سيبدأ في التكلم عن أمور حصلت معه خلال يومه، وبقليل من الدعم سيتمكن من ترتيب الجمل لتشكل قصة قصيرة.

قد يكون الحوار شيئاً كالآتي:

الطفل: قبعة جدتي.

الأم: قبعة جدتك طارت مع الهواء.

الطفل: جدتي ركضت.

الأم: جدتك ركضت وراءها.

وبعمر ثلاث سنوات سيتمكن من سرد قصة من تأليفه بناء على خبراته أو كتب قرأتها له.

جربي: لتحفيز طفلك على السرد استخدمي كلمات مثل أولاً وبعدها أو ومن ثم وأخيراً، مثل: أولاً ارتدت الجدة قبعتها ثم طارت القبعة مع الهواء، وأخيراً وجدناها في بركة ماء.

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