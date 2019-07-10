فريق طبي بدبي ينقذ حياة مريض توقف قلبه 75 دقيقة

نجح فريق طبي بدبي في إنقاذ حياة مريض توقّف قلبه، وأجريَ له إنعاش قلبي طوال 75 دقيقة، نتيجة انسداد في الشريان التاجي، أثناء ممارسة الرياضة.

وقال مسعفون في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المريض سقط على الأرض بعد توقُّف قلبه، ووصلت مركبة الإسعاف خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرين إلى تقديم الخدمة الاسعافية اللازمة له، بغية إنقاذ حياته، ثم نقله نحو قسم الطوارئ بمستشفى "برايم" في دبي.

وأوضح الدكتور عادل السيسي، استشاري العناية المركزة والمدير الطبي لمستشفى "برايم"، أن قسم الطوارئ استقبل المريض البالغ من العمر 42 عاماً، وهو يعاني من سكتة قلبية.

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وأضاف: "قدَّم له طاقم إسعاف دبي عمليات الإنعاش القلبي لمدة 25 دقيقة، ليتولى بعدها فريق الطوارئ في المستشفى استكمال عملية الإنعاش القلبي 25 دقيقة أخرى، ثم إجراء الفحوصات الطبية".

وأفاد عادل السيسي: "تبيّنت إصابة المريض بانسداد تام في الشريان الرئيسي الذي يغذي القلب بالدماء، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إدخاله في أسرع وقت غرفةَ العناية المركزة، وإجراء عملية قسطرة علاجية بهدف فتح الشريان".

وتابع قائلاً: "استمرت عملية القسطرة 25 دقيقة حتى تم فتح الشريان بشكل كامل، ومن ثم بدأ القلب ينبض مجدداً، ويستعيد المريض إدراكه تدريجياً، حتى تعافى كلياً بعد 75 دقيقة من التوقُّف".

وذكر أن هذه الحالة تعدّ من أكثر الحالات المرضية خطورةً، وتطلبت التعامل معها بدقة وحرفية عالية، خصوصاً أن المريض احتاج لاستمرار عملية الإنعاش القلبي 75 دقيقة متصلة، حتى عاد قلبه إلى النبض مرة أخرى، مؤكداً أن التوقُّف عن هذه العملية مدة دقيقتين كان كفيلاً بتعريض المريض للموت.