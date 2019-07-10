شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك حدوث الحمل أثناء تناول حبوب منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حبوب منع الحمل هي وسيلة فعالة للغاية لمنع الحمل، بمعنى إذا تأكدت من تناول الحبوب بشكل صحيح يمنع حوالى 99% من حالات الحمل، ولكن كيف يمكنك زيادة فرصك في عمل حبوب منع الحمل بشكل صحيح.

كيف تعمل حبوب منع الحمل؟

هناك نوعان من وسائل منع الحمل عن طريق الفم وذلك وفقًا لتقرير موقع "medicinenet"، حبوب منع الحمل الهرمونية المجمعة، وحبوب منع الحمل البروجستيرونية فقط، وسيكون طبيبك قادرًا على تقديم النصائح الخاصة بنوع حبوب منع الحمل.

• الجمع بين حبوب منع الحمل الهرمونية

"حبوب منع الحمل، المعروفة باسم "حبوب منع الحمل"، تحتوي على هرمونات الإستروجين الأنثوي والبروجستيرون التى تعمل على تثبيط الإباضة وتغيير اتساق المخاط العنقي، ما يمنع الحركة الحرة للحيوانات المنوية في الرحم.

Advertisements

• حبوب منع الحمل البروجستيرون فقط

يحتوى هذا النوع فقط على البروجستيرون ويعمل بشكل رئيسي عن طريق جعل المخاط العنقي سميكًا، لمنع حركة الحيوانات المنوية عبر عنق الرحم، تعمل هذه الحبوب أيضًا على بطانة الرحم.



حمل

مدى فعالية حبوب منع الحمل؟

عند تناولها بشكل صحيح، ستصاب أقل من امرأة واحدة من كل 100 بالحمل أثناء تناولها، فقد تكون هناك مشاكل محتملة في أي شكل من أشكال وسائل منع الحمل، ولكن عندما تؤخذ على النحو الموصى به بالضبط، فإن حبوب منع الحمل فعالة بنسبة تزيد على 99%.