تعرّف على أبرز أعراض عسر الهضم وأهم أسباب حدوثه

عسر الهضم من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز الهضمى، ويسبب ألم البطن والانتفاخ وغيرها من الأعراض، وأسبابه وعلاجه نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقًا لموقع web md.

وعسر الهضم هو احساس بالألم وعدم الراحة فى البطن أثناء أو بعد تناول الطعام، كما قد يصاحبه حرقة أو ألم في الجزء العلوي من معدتك أيضًا، وغالبًا ما يكون عسر الهضم علامة على وجود مشكلة كامنة، مثل ارتجاع المرىء أو القرحة أو مرض المرارة، بدلًا من كونه مرضًا فى حد ذاته.

اعراض عسر الهضم

هناك عدد من الأعراض التى تصاحب عسر الهضم ومنها :

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-الانتفاخ.

-التجشؤ والغازات.

-القئ و الغثيان.

- طعم حامض أو مرارة في فمك.

-الشعور بالامتلاء أثناء أو بعد تناول الطعام.

-ألم البطن.

-حرقة في البطن.

قد تكون هذه الأعراض أسوأ عندما تتعرض للإجهاد أو إذا ابتلعت الكثير من الهواء عند تناول الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التجاعيد والانتفاخ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص من عسر الهضم وحرقة في المعدة (شعور حار في عمق الصدر)، وهو ما يحدث عندما ترتفع أحماض المعدة إلى المريء.

اسباب عسر الهضم

يمكن للرجال والنساء من جميع الأعمار الإصابة بعسر الهضم، فهو حالة مرضية شائعة، لكن بعض الأشياء تجعل بعض الناس أكثر عرضة لذلك، والأسباب تشمل:

-قرحة المعدة.

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-ارتجاع المرئ.

-سرطان المعدة.

-اعتلال المعدة، وهي حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح، غالبًا ما يحدث للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

-التهابات المعدة.

-متلازمة القولون العصبي.

-التهاب البنكرياس.

-مرض الغدة الدرقية.

- بعض الأدوية تسبب عسر الهضم منها:الأسبرين والعديد من مسكنات الألم، هرمون الاستروجين وحبوب منع الحمل،الأدوية الستيرويدية، بعض المضادات الحيوية، وأدوية الغدة الدرقية.

-نمط الحياة

الأكل أكثر من اللازم، تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو عندما تشعر بالتوتر، كما يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أن تضيف إلى المشكلة.

-التدخين

-الإجهاد والتعب

-في بعض الأحيان يعاني الناس من عسر هضم طويل الأمد لا يرتبط بأي من هذه الأشياء، ويسمى هذا النوع عسر الهضم الوظيفي.

-كثير من النساء يعانين من عسر الهضم خلال الأجزاء الوسطى والأخيرة من الحمل، قد تأتي المشكلة من الهرمونات، التي تخفف عضلات الجهاز الهضمي، ومن الضغط الذي يضعه الطفل المتنامي على المعدة.

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