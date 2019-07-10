دراسة تتهم الهاتف المحمول بالمسؤولية عن انخفاض معدّلات الحركة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن الهاتف المحمول أصبح شيئًا أساسيًا في حياة نسبة كبيرة من الأشخاص، مما ترتب عليه انخفاض مستويات الرياضة والتنزه بنسبة كبيرة، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبيا على الصحة.

ووفقًا للموقع الطبي الأميركي “MedicalXpress”، كشفت الأبحاث الجديدة انخفاض عادات السفر في جميع أنحاء بريطانيا بانخفاض قدرة 19% في 14 عامًا.

ووفقا لدراسة أجرتها وزارة النقل البريطانية. أن حوالي 21% من الأشخاص لا يقومون بعمل نزهات على الإطلاق، ويعوضون ذلك بالدردشة علي الهاتف المحمول أو التسوق الاليكتروني حيث انخفضت عدد الرحلات التي تتم بواسطة الدراجة بسبب حصول أعداد كبيرة من الأسر حاليا على متعلقاتهم من محلات البقالة والملابس مباشرة بخدمة التوصيل، مما يلغي الحاجة إلى مغادرة المنزل، إضافة إلى استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتسآب" في الحصول علي احتياجاتهم من هذه المواد .

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وقال آندي كوب، مدير بحوث المشي وركوب الدراجات، إن حقيقة أن 20% من الأشخاص لا يمشون أمر لا يصدقه عقل، لكن نوعية الهواء هي مشكلة حقيقية والناس لا يحبون المشي بجانب الطرق القذرة المليئة بالملوثات.

وأوصى جو ايرفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ليفينغ ستريتس" الخيرية، بأن يقوم جميع البالغين بنشاط بدني لمدة 150 دقيقة اسبوعيًا للبقاء في صحة جيدة.

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