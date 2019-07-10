دراسة علمية تؤكد أن المدخنين أقل قدرة على التعامل مع الخوف والقلق

كشفت دراسة علمية حديثة أن التدخين يسبب ضعف قدرة الدماغ على مقاومة ألزهايمر، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress".

وأوضح الباحثون، أن دخان التبغ يمكن أن يضعف قدرة الدماغ على منع الذكريات المرتبطة بالخوف، ما يجعل المدخنين أقل قدرة على التعامل مع الخوف والقلق بعد وقوع حادث مؤلم.

ويمكن أن تترتب عليه آثار خطيرة بالنسبة للأشخاص فى الوظائف، حيث هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، ويعتقد أن نحو 33% من الجنود يدخنون.

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ويعتقد العلماء وراء الدراسة أن المواد الكيميائية في دخان التبغ قد تتداخل مع رسائل الخلايا العصبية في الدماغ والمعروفة أيضا باسم "الناقلات العصبية" التي تشارك في السيطرة على الخوف.

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وأشار الباحثون إلى أن مساعدة الأشخاص الذين عانوا من الصدمة لوقف التدخين قد يحسن علاجهم.

وقال الدكتور "جان هاكر" عالم الأعصاب فى المركز الطبى الجامعى فى هامبورج إن التدخلات المبكرة لوقف التدخين فى الأشخاص المعرضين للخطر مثل الجنود فى القتال ورجال الإطفاء وضباط الشرطة قد تقلل أيضاً من خطر الإصابة بالاضطرابات المرتبطة بالقلق.

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