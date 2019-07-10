عادات يومية خاطئة تفسر أسباب شعور الشباب بألم أسفل الظهر

ألم أسفل الظهر من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية، ففي الغالب يكون ذلك نتيجة التقدم في العمر وضعف الفقرات، ولكن يعاني منها الشباب أيضًا بسبب العادات اليومية الخاطئة التي يتبعونها. وحسب ما ذكره موقع spine-health فإن أبرز أسباب ألم اسفل الظهر هي: أسباب ألم أسفل الظهر 1:حمل الأوزان الثقيلة والتعرض لالتواء العمود الفقري. 2:التعرض لحادث أثر على الظهر وسبب التهاب والتواء في الفقرات. 3:وجود مشاكل وفتق في الفقرات القطنية من العمود الفقرة مما يسبب ألم شديد في اسفل الظهر. اقرا ايضاً: علاج آلام التهاب المفاصل والغضروف القاسية بالثوم والتوابل 4:قد يكون ألم أسفل الظهر بسبب اصابة في الديسك وتمزق مما يسبب ألم شديد. 5:عرق النسا من أبرز أسباب الإصابة بألم شديد أسفل الظهر . 6: تضيق العمود الفقري مما يسبب ذلك ضغط شديد على الحبل الشوكي والاحبال الشوكية وألم اسفل الظهر. Advertisements 7:انحناء العمود الفقري، مما يؤثر على الاوتار والفقرات مما يسبب ألم شديد. 8:التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي . 9: التهاب المفاصل بين عظام العمود الفقري. 10: مرض الفقار وهو عبارة عن اضطراب تنكسي يسبب فقدان بنية العمود الفقري مما يسبب ألم شديد. 11: مشاكل الكلى والمثانة والحمل تؤثر على الظهر وتسبب ألم شديد. 12: الجلوس الخطأ أمام الكمبيوتر والتلفزيون يسبب ألم شديد أسفل الظهر. لذلك يجب المتابعة مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع العلاج الطبيعي. قد يهمك ايضاً: فوائد التمر في خفض ضغط الدم والتهاب المفاصل الشعور بالتخدير في يديك مؤشر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي

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