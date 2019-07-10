شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. استخدام الموبايل ساعة واحدة في الليل يجعلك بحاجة للحلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أجريت على الفئران أن الضوء المنبعث من الهواتف أو الأجهزة اللوحية في الليل يسبب الرغبة الشديدة في السكريات، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن ساعة واحدة فقط من التعرض للضوء الأزرق - الضوء الاصطناعي الناتج عن التكنولوجيا تؤثر على شهية الفئران وتجعلها أكثر عرضة للأكل غير الصحي في اليوم التالي.

كما ارتفعت مستويات السكر في الدم، مما يشير إلى أن الحيوانات لم تكن قادرة على معالجة السكر في أجسامهم، وهي علامة تحذير لمرض السكري المسبق.

Advertisements

وتم تقديم الدراسة التي أجرتها جامعة ستراسبورج وجامعة أمستردام في المؤتمر السنوي للجمعية لدراسة السلوك التحضيري (SSIB) في أوتريخت ، هولندا ، هذا الأسبوع.

وكشف الباحثون ، بقيادة “Anayanci Masís-Vargas” ، أنهم عرضوا الفئران لضوء أزرق ليلا ثم سجلوا ما أكلوا في اليوم التالي، وبعد التعرض للضوء الأزرق ، شربت الفئران من الذكور السكر في تلك الليلة أكثر من الليالي دون التعرض للضوء الأزرق ، وفقا للباحثين.

كما أدى الضوء الأزرق إلى تغيير تحمل الجلوكوز لدى الفئران الذكور، وضعف تحمل الجلوكوز يعني أن مستويات السكر في الدم يتم رفعها إلى ما بعد المستويات الطبيعية، وهي علامة تحذير لمرض السكري المسبق.