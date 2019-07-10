شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات مثيرة للقلق عند الرجال.. منها وجود مشاكل فى التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجهل الرجل أن عليه زيارة الطبيب بانتظام مثل النساء، لأن من الضروري معرفة التغييرات التي تطرأ على صحته، ورؤية طبيبك دون تأخير إذا رأيت شيئًا خاطئًا.

فيما يلي 4 مشاكل طبية مهمة للرجال والعلامات التي يجب ألا تتجاهلها وذلك وفقا لتقرير موقع " menshealth".

العجز الجنسي (ضعف الانتصاب)

يواجه معظم الرجال في فترة حياتهم مشاكل متعلقة بالعجز الجنسي، ومع ذلك، يعتبر ضعف الانتصاب (ED) مصدر قلق فقط إذا كان الأداء الجنسي المرضي مستحيلًا، ويمكن أن يكون ضعف الانتصاب حالات أكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكر أو ارتفاع ضغط الدم.

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وجود كتل على الخصيتين

معظم الكتل الموجودة في الخصيتين غير ضارة، ولكن العديد منها يمكن أن يكون إشارة للحالات الطبية الخطيرة، لذا فأن الفحص المنتظم للخصيتين يمكن أن يساعدك في العثور على علامات مبكرة لسرطان الخصية.



مشاكل تواجه الرجال

ظهور الشامات

يجب أن تلاحظ أنه ليس كل الشامات ناتجة عن السرطان، الشامات طبيعية في جسم الإنسان تتواجد بأعداد تتراوح من 10 إلى 40، أما الشامات التي من المحتمل أن تكون سرطانية هي تلك التي تغير لونها أو شكلها، أو إذا بدأت النزيف.

وجود مشاكل فى التبول

مشاكل التبول تحدث بشكل كبير عند الرجال الأكبر سنًا، فإذا كنت تواجه مشاكل في التبول أو الحفاظ على تدفق البول، فقد يكون لديك تردد في البول، فعندما يتم توسيع البروستاتا يمكن أن تضغط على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة، مما يجعل من الصعب تمرير البول، والذي يمكن أن يكون علامة على مرض البروستاتا ، بما في ذلك السرطان.