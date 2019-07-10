شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحدث لجسمك عند المشي أفضلها تقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشخاص يعرف أن المشي المنتظم له فوائد لا تصدق على صحة الإنسان، حيث يمكن أن يساعد المشي السريع المنتظم في الحفاظ على وزن صحي، ومنع الأمراض بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتقوية العظام والعضلات وتحسين حالتك المزاجية وتحسين توازنك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء تحدث لجسمك عند المشى، بحسب ما ذكر موقع theactivetimes.



المشى

5 أشياء تحدث لجسمك عند المشى1-حرق الدهون

الدهون الزائدة في الجسم تشكل خطرا على صحتك، لكن المشي يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون، فهو يعزز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى ومعدل ضربات القلب.

2- يعزز عملية التمثيل الغذائي

المشي يزيد من الطاقة والنشاط والحيوية مما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، حيث إن المشي السريع أو المشي المعتدل لفترة طويلة مدتها ساعة واحدة من الطرق التي يمكنك من خلالها إحياء عملية التمثيل الغذائى عند المشي.

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3- تقوية الساقين

المشي يزيد قوة وتحمل عضلات الساقين وأوتار الركبة لأنه يزيد من تحريك هذه العضلات.



فوائد المشى

4- يساعد على الهضم

المشي بعد تناول الطعام يساعد في الهضم، حيث إنه يحفز عملية الهضم مما يسهل هضم الطعام، وأظهرت دراستان مختلفتان أن المشي بعد تناول الوجبة يمكن أن يساعد في الهضم.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 أن المشي يزيد من سرعة انتقال الطعام عبر المعدة، وظهرت دراسات أخرى أن المشي يقلل أيضًا من نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- يقلل توتر العضلات

المشي يسخن عضلاتك عبر الحركة، كما إن المشي هو أفضل تمرين للمساعدة في تمدد وإطالة عضلاتك بلطف من خلال الحركة.