شكرا لقرائتكم خبر عن 6حاجات بتقولك ابعدى عن اللحوم وخليكى فى الأكل النباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"لحوم وخضروات ونشويات"، جميعها عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، ولا بد من تناولها، ولكن بعض الاشخاص يهملون تناول الخضروات مما يؤثر على صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن هناك أسباب بتقولك"خليك ف الاكل النباتى وابعد عن اللحوم"، وهى:



تناول النباتات

1:الاكثار من تناول اللحوم يعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم مما يؤثر على صحة القلب ويسبب انسداد الشرايين، بينما تناول الخضروات يعزز صحة القلب ويحميه من الجلطات، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

2:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر نظرا لاحتوائها على فيتامينات هامة لصحة الجسم.

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طعام صحى

3: الغذاء النباتى يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات وعسر الهضم على عكس الاكثار من تناول اللحوم الذى يسبب التخمة وسوء الهضم.

4: تناول الخضروات والفواكه يعمل رشاقة الجسم وحمايته من الدهون، وبالتالى يحمى الجسم من السمنة.

5: تناول الخضروات والفواكه يحسن الصحة العقلية ويعزز الذاكرة وينشطها.

6: الاطعمة النباتية تعمل على تحسين صحة الجلد وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.