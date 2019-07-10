رجيم الجريب فروت تقضي على الدهون في 10 أيام فقط

يعد رجيم الجريب فروت من الأنظمة السريعة، التي ربما لا يفضلها خبراء التغذية، لكنها وسيلة لإنقاص الوزن في وقت محدود إذا كنتِ بصدد حضور مناسبة خاصة.

يتطلب النظام الغذائي الأصلي للجريب فروت أن تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون مثل اللحوم الحمراء مع عدم وجود قيود على الكمية. لكن لا يمكنكِ أيضًا استهلاك أكثر من 800 سعر حراري يوميًا. في الحالات العادية يحتاج الإنسان إلى 2000-2200 سعرة حرارية يوميًا للقيام بوظائفه اليومية ، وسيؤدي خفض السعرات الحرارية فجأة إلى حالة ضعف لذلك تم تعديل هذه الحمية حتى لا تسبب ضرر. لكن سوف تشعرين بالجوع الشديد خلال أول يومين.

يشمل رجيم الجريب فروت تناول البروتين الخالي من الدهون ، والدهون الصحية ، والألياف الغذائية ، والكربوهيدرات المعقدة إلى جانب جريب فروت. تسمح حمية الجريب فروت بتناول وجبات خفيفة بين الوجبات للحفاظ على نشاطكِ.

-تناولي عصير الجريب فروت أو ثمرة الجريب فروت قبل الإفطار والغداء والعشاء.

-تجنبي الكربوهيدرات المصنعة، والسكريات، والأطعمة المالحة.

عليكِ الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية ، والأطعمة المغذية.

-غير مسموح بتناول مشروبات الكافيين

-استهلاك المزيد من البروتين وتجنب الأطعمة عالية الكوليسترول.

-الإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على الجسم مرطباً

-اتبعي هذا النظام الغذائي بما لا يزيد عن 10 أيام.



جدول رجيم الجريب فروت

الصباح الباكر (7:00 - 7:45 صباحًا) كوب واحد من الماء الدافئ + عصير من الجريب فروت بدون سكر

الفطور (8: 15-8: 30 صباحًا)عصير جريب فروت / ½ ثمرة جريب فروت + 2 بيض مسلوق + شريحتان الرومي المدخن + 4-6 لوز

قبل الغداء (10: 30-11: 00)

عصير الجريب فروت / ½ ثمرة جريب فروت

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الغداء (12:30 - 1:00 مساءً) سلطة خضار + 3 صدر دجاج مشوي

وجبة خفيفة مسائية (4:30 مساءً) 32 من الفستق المقشر (غير مملح)

قبل العشاء (6:30 مساءً)

عصير جريب فروت / ½ جريب فروت

خيارات العشاء (7:00 مساءً):

الخضار السوتيه + سمك السلمون المشوي

أو شرائح الديك الرومي مع الخضار

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الماء الدافئ مع عصير الليمون في الصباح هو أفضل مشروب للتخلص من السموم لفقدان الوزن، كما أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويتوافق مع المبادئ التوجيهية لحمية الجريب فروت.

تناول عصير نصف حبة الجريب فروت قبل كل وجبة سيساعد على كبح الشهية وطرد السموم وتقليل الالتهابات وحرق الدهون. نظرًا لأن الجريب فروت مليء بالألياف وفيتامين (ج) والمواد المغذية الأخرى.

حصص البروتين المسموح بها تحتوي على نسبة عالية من البروتين ما يبقيكِ نشيطة، بينما اللوز يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية. سلطة الخضار غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتين الخالي من الدهون. يساعد الفستق على إنقاص الوزن ولكن تأكدي من عدم تجاوز الكمية الموصى بها .

ينصح باستشارة الطبيب قبل اتباع حمية الجريب فروت لأنها ممنوعة في بعض الحالات.